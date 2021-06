The Last of Us: Part II doczeka się trybu Factions? Naughty Dog rekrutuje do projektu z multiplayerem

SIE

Na oficjalnej stronie studia Naughty Dog, autorów m.in. serii Uncharted i The Last of Us, pojawiły się interesujące ogłoszenia o pracę. Poszukiwani są specjaliści, którzy wesprą zespół deweloperów w pracach nad nowym, samodzielnym projektem oferującym rozgrywkę multiplayer. Żadna tego typu produkcja nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, ale niektórzy podejrzewają, że chodzi tutaj o osobny, sieciowy tryb Factions do The Last of Us: Part II. Warto bowiem przypomnieć, że pierwotnie miał on zadebiutować na premierę tej produkcji, ale ostatecznie z pomysłu tego zrezygnowano i zdecydowano się skupić na fabularnej kampanii dla jednego gracza.

W 2019 roku opublikowano komunikat, w którym poinformowano o zrezygnowaniu z tworzenia Factions - przynajmniej jako elementu zawartego w grze na premierę. Wspomniano tam również, że kiedyś zobaczymy jakiś projekt online.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1177392945458286595

Co ciekawe, w ubiegłym roku wyciekły pewne materiały wideo, wśród których znalazły się również nagrania rozgrywki z czegoś, co przypominało właśnie Factions w The Last of Us: Part II. Możliwe, że już wtedy trwały nad tym prace. Pewną wskazówkę mogą stanowić też słowa Hermena Hulsta, szefa PlayStation Studios, który w ostatnim wywiadzie powiedział: "kto mówił, że doświadczenia multiplayer nie mogą mieć świetnych historii?".