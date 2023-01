The Last of Us - sprzedaż gry poszła w górę. To efekt popularności serialu HBO

fot. SIE

Nie tylko HBO cieszy się z sukcesu serialowego The Last of Us. Również Sony ma powody do zadowolenia. Słupki oglądalności i wysoka popularność produkcji HBO sprawiły, że widzowie masowo zapragnęli przeżyć przygodę Joela oraz Ellie, ale w wydaniu gry wideo. Wprawdzie dysponujemy jedynie danymi z rynku brytyjskiego i to wyłącznie z segmentu pudełkowych wydań, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że podobnie jest na innych rynkach.

Dane, jakie podaje GamesIndustry.biz, wskazują, że sprzedaż The Last of Us Part I, a więc przygotowanej z myślą o konsoli PS5 odświeżonej pierwszej części przygód pary bohaterów poszybowały o 238 procent względem poprzedniego tygodnia. Jeszcze lepiej na tym polu radzi sobie remaster, który został wydany na konsoli PS4. Tutaj sprzedaż w porównaniu z poprzednim tygodniem wystrzeliła aż o 322 procent!

Powyższe przykłady pokazują, że oba medium potrafią na siebie wpływać. Dobra gra nie potrzebuje serialu, by się obronić, ale często popularna produkcja w kinie czy telewizji bezpośrednio przekłada się na sprzedaż gry. Tak było w przypadku gry Wiedźmin 3 i serialu Netfliksa, tak jest również w przypadku dzieła studia Naughty Dog.