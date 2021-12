The Last of Us - Nick Offerman dołącza do obsady serialu HBO

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że obsada serialu The Last of Us powiększyła się o kolejne znane nazwisko. Murray Bartlett, wcielający się w rolę Franka, zdradził w rozmowie z serwisem The Guardian, że nakręcił wiele wspólnych scen z Nickiem Offermanem znanym między innymi z Parks and Recreation. Udział tego aktora w projekcie nie został jeszcze oficjalnie ujawniony, ale biorąc pod uwagę, ze informacja pochodzi od osoby zaangażowanej w prace nad serialem, to wydaje się to być czymś więcej niż plotką.

Na ten moment nie wiadomo, w kogo wcieli się Offerman. Biorąc pod uwagę wiele wspólnych scen z Frankiem, najbardziej prawdopodobną opcją byłby partner tej postaci, Bill. Rolę tę otrzymał jednak Con O'Neill. Nie można więc wykluczyć, że Offerman zagra zupełnie nowego bohatera, który nie pojawił się w grze.

The Last of Us to serial na podstawie gry studia Naughty Dog o tym samym tytule. W obsadzie są m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett. Premiera w 2022 roku.

