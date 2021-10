The Last of Us - Pedro Pascal i Bella Ramsey na nowych zdjęciach z planu serialu

fot. SIE

The Last of Us to jeden z najbardziej oczekiwanych seriali 2022 roku. Projekt to adaptacja serii gier wideo studia Naughty Dog. Produkcja powstaje dla HBO. Do sieci co jakiś czas trafiają zdjęcia z planu serialu. Najnowsze z nich prezentują między innymi odtwórców głównych ról w widowisku, Pedro Pascala i Bellę Ramsey, którzy wcielają się odpowiednio w Joela i Ellie. Możecie je sprawdzić poniżej.

Akcja produkcji dzieje się w USA po epidemii grzyba, który zamienia ludzi w oszalałe bestie. Główny bohater, Joel, podejmuje się zadania eskorty nastoletniej Ellie przez Stany Zjednoczone. Okazuje się, że na ich drodze w tej podróży staną nie tylko ofiary epidemii, ale również ludzie, których sytuacja zmusiła do diabolicznych rzeczy.

W obsadzie oprócz wspomnianych Pascala i Ramsey znajdują się Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową muzykę z gry, pracuje również nad muzyką do serialu. Kantemir Balagov nakręcił pilotowy odcinek projektu.