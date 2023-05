The Legend of Zelda: BOTW - streszczenie trafiło do sieci przed premierą Tears of the Kingdom

fot. Nintendo

Na oficjalnym kanale Nintendo of America w serwisie YouTube opublikowano streszczenie historii przedstawionej w grze The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Materiał jest dość krótki, bo trwa niecałe 7 minut, ale jego autorom w tym czasie udało się zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje na temat walki obrońców Hyrule z wielkim zagrożeniem znanym jako Calamity Ganon.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - streszczenie gry

Oczywiście data publikacji tego wideo nie jest przypadkowa. Historia, którą przypomniano w opublikowanym materiale, będzie kontynuowana w nadchodzącym sequelu, zatytułowanym The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nowa przygoda Linka trafi do graczy już w najbliższy piątek, 12 maja i dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Ponownie dostaniemy przygodową grę akcji w otwartym świecie, choć oczywiście nie zabraknie zupełnie nowych mechanik, z których częścią mogliśmy zapoznać się na jednym z wcześniejszych pokazów rozgrywki.