The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom z wieloma nowymi mechanikami! Zobaczcie 10 minut rozgrywki z sequela BOTW

fot. Nintendo

Na kanale Nintendo, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, pojawił się obszerny gameplay z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Materiał trwa około 10 minut i nie musicie obawiać się fabularnych spojlerów. Zdecydowano się bowiem skupić na nowych umiejętnościach Linka i trzeba przyznać, że prezentują się one naprawdę interesująco.

Główny bohater będzie w stanie cofać niektóre przedmioty w czasie, co pozwoli mu na przykład posłać do góry głaz, by przy jego pomocy udać się w wyżej położone miejsca. Najciekawiej zapowiada się jednak nowa zdolność o nazwie Fuse, dzięki której Link może łączyć ze sobą różne przedmioty. Możliwości wydają się niemal nieskończone. W wideo widzimy, jak przy pomocy tej umiejętności powstają prowizoryczne maczugi, strzały zamrażające cel, łodzie, a nawet... latające machiny.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - gameplay

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zadebiutuje już 12 maja tego roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.