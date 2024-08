The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - bohaterka niczym Link? Nowy zwiastun pokazuje, jak księżniczka włada mieczem

fot. Nintendo

Nintendo opublikowało nowy zwiastun nadchodzącej gry The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, w której gracze będą mieli okazję pokierować tytułową bohaterką. Już wcześniej wiedzieliśmy, że zajmie się ona nie tylko rozwiązywaniem łamigłówek, ale też walką z przeciwnikami, podczas której wykorzysta magiczne zaklęcia. Okazuje się jednak, że podczas pojedynków będzie ona mogła skorzystać także z miecza.

Podczas eksploracji Zelda będzie mogła natrafić na magiczny miecz, który pozwoli jej przybrać nową, wojowniczą formę (w oryginale nazwaną Swordfighter Form). Jest jednak pewien haczyk: taki stan będzie trwał dość krótko i po wyczerpaniu paska energii będzie ona musiała ponownie naładować moc, by móc dalej walczyć w ten sposób.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - nowy zwiastun gry

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zadebiutuje 26 września. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch