The Legend of Zelda niczym film studia Ghibli. To fanowskie wideo zachwyca

The Legend of Zelda: Breath of the Wild to jedna z najwyżej ocenianych gier ostatnich lat. Tytuł ten przypadł do gustu krytykom oraz graczom i regularnie uwzględniany jest w zestawieniach najlepszych produkcji tej generacji konsol. Popularność ta przekłada się też na kreatywność fanów, którzy chwalą się w sieci swoimi dokonaniami. Do grona takich twórców zaliczają się między innymi Lee Jumi i Seon Seungyeon, autorzy świetnej animacji, która przypomina filmy studia Ghibli.

Fanowska animacja ma formę zwiastuna, który przedstawia kilka istotnych fragmentów z gry, chociaż nie brak tutaj również scen, których zabrakło w produkcji na Nintendo Switch. Wszystko w innym stylu graficznym, co w połączeniu ze znaną z Breath of the Wild muzyką robi naprawdę świetne wrażenie.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild doczeka się kontynuacji. Prace nad nią już trwają i w roku 2019 zaprezentowano jej pierwszy teaser. Nie ujawniono jednak żadnych konkretów na temat fabuły i rozgrywki. Data premiery również nie została jeszcze zdradzona, chociaż niektórzy podejrzewają, że tytuł ten może zadebiutować jeszcze w 2020 roku.