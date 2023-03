The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – specjalna edycja Nintendo Switch OLED i pada!

fot. Nintendo

Nintendo pokazało dziś dziesięć minut rozgrywki z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ale na końcu prezentacji pojawiła się też wielka niespodzianka dla fanów: specjalna edycja Nintendo Switch OLED o tematyce związanej z Zeldą. Konsola Tears of the Kingdom Switch OLED (360€) wygląda absolutnie oszałamiająco i będzie dostępna od 28 kwietnia. Oprócz konsoli, dojdzie także specjalna edycja kontrolera Switch Pro (75€) oraz futerał (25€), które zadebiutują 12 maja, czyli tego samego dnia, co gra. Wszystkie trzy produkty o tematyce Zeldy wkrótce mają być dostępne w zamówieniach przedpremierowych – najlepiej zapisać się do newslettera na stronie sklepu jednego z europejskich sklepów Nintendo.

Konsola ma złoto-biały design. Triforce zdobi środek stacji dokującej. Tylny panel konsoli ma okrągły wzór pasujący do nadruku po prawej stronie stacji dokującej. Dodatkowo złote kontrolery Joy-Con zdobią unikalne wzory – lewego wzór przypominający labirynt, a prawego koncentryczne kręgi.

Podobnie jak poprzednie konsole Nintendo Switch OLED z edycji specjalnych, jak choćby Pokemon Scarlet & Violet, model Zelda: Tears of the Kingdom nie jest sprzedawany w zestawie z grą – trzeba ją zamówić osobno (70€).

Czarny kontroler Switch Pro pokryty jest złotym wzorem, ale prawy uchwyt jest biały, co prawdopodobnie nawiązuje do tego, co dzieje się z ramieniem Linka w grze. Dopełniający zestaw futerał ozdobiony jest tymi samymi wzorami, co Joy-Cony oraz dużym Triforce’em. Całość prezentuje się naprawdę przepięknie i na pewno skusi wielu fanów przygód Linka.