The Little Mermaid – zwiastun. Krwiożerca Mała Syrenka w horrorze tylko dla dorosłych

Leigh Scott jest specjalistą od tanich podróbek wielkich hitów. Twórca Transmorphers, Anioły kontra cyborgi, czy Piraci z wyspy skarbów powraca z nowym niskobudżetowym filmem, tym razem odpowiadającym na aktorską Małą Syrenkę od Disneya. The Little Mermaid to horror wyprodukowany przez MSR Media International, który przedstawi klasyczną opowieść Hansa Christiana Andersena w zupełnie nowym wydaniu.

The Little Mermaid – zwiastun horroru

The Little Mermaid – opis fabuły

Bohaterem jest archeolog Eric Prince, który dokonuje dramatycznego odkrycia na małej karaibskiej wyspie. Naukowiec zdobywa dowód na istnienie starożytnego, zaawansowanego społeczeństwa sprzed tysięcy lat. W trakcie wykopalisk spotyka tajemniczą i piękną Aurorę, zakochując się w niej. Jej przybycie zbiega się z zaobserwowanymi syrenami i dziwnymi zniknięciami. Kiedy przyjaciel i mentor Erica, doktor Ashley, przybywa na wyspę, odkrywa prawdziwą tożsamość Aurory i niebezpieczeństwa związane ze złem ukrytym wewnątrz wykopalisk. Czy Eric posłucha rady przyjaciela, czy też zostanie zaślepiony miłością i mocą syreny, pozwalając, aby świat wpadł w ręce nikczemnych sił?

W obsadzie znaleźli się Lydia Helen, Mike Markoff i Jeff Denton.

The Little Mermaid otrzymało kategorię wiekową R ze względu na wulgarny język, przemoc i nagość. Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.