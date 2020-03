The Long Dark znika z biblioteki GeForce Now. Twórcy tłumaczą decyzję

The Long Dark to niezależna produkcja od Hinterland Studio, w której gracze walczą o przetrwanie w skutej lodem Kanadzie. O grze zrobiło się wyjątkowo głośno w ostatnich dniach, bo zniknęła ona z biblioteki produkcji dostępnych w ramach usługi GeForce Now, która umożliwia granie w chmurze. Raphael van Lierop, reżyser, producent i scenarzysta gry tłumaczy teraz swoją decyzję.

Autor informuje na Twitterze, że zniknięcie gry z GeForce Now to decyzja deweloperów. Ci zdecydowali się na taki krok, bo Nvidia umieściła ich produkcję w swojej usłudze bez poproszenia ich o zgodę. Raphael van Lierop dodaje też, że to twórcy powinni decydować o tym, gdzie pojawią się ich dzieła.

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn't ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist.

— Raphael van Lierop (@RaphLife) March 1, 2020