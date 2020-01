The Lord of the Rings: Gollum zmierza na kolejną generację. Nowe informacje

Poczytny magazyn Edge sporo stron najnowszego wydania poświęcił grze The Lord of the Rings: Gollum, w którą zagramy w przyszłym roku na konsolach Xbox, PS5 oraz komputerach PC. Dzięki temu mamy kilka nowych informacji dotyczących gry. Zważywszy, że od zapowiedzi tytułu nic nowego się nie pojawiło, to są to informacje bardzo istotne.

Gra będzie opowiadała historię Golluma, aczkolwiek jak mówią twórcy, nie będzie to opowieść znana z kinowych produkcji. Studio w swej grze chce pokazać ewolucję postaci. Od tego kim był, do tego kim został. Gra ma zawierać elementy wyborów i ma być nastawiona na fabułę. Wybory będą determinowały zakończenie przygody. Nowa generacja ma z kolei pomóc zastosować mechaniki, których wcześniej w podobnych grach nie uświadczyliśmy.