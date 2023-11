The Lord of the Rings: Return to Moria może trafić na PS4 i Nintendo Switch

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Brazylijski organ zajmujący się klasyfikacją wiekową opublikował informacje dotyczące The Lord of the Rings: Return to Moria w wersji na kolejne platformy. Wynika z nich, że tytuł ten trafi również na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, choć wcześniej informowano wyłącznie o planach przeniesienia go na PlayStation 5 (5 grudnia 2023 roku) i Xboksa Series X|S (w roku 2024). Niewykluczone jednak, że plany te w międzyczasie uległy zmianie, a twórcy i wydawca zamierzają przygotować również port na poprzednią generację.

The Lord of the Rings: Return to Moria osadzone jest w epickim świecie fantasy J.R.R. Tolkiena podczas Czwartej Ery Śródziemia i opowiada o grupie krasnoludów wezwanych przez Lorda Gimlego Lockbearera do Gór Mglistych. Tam próbują oni odzyskać swoją ojczyznę, Morię. Krasnoludy eksplorują Morię, kując potężne bronie i zbroje, aby obronić się przed armiami goblinów, pająków i innych przeciwników stających na ich drodze.