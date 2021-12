The Lost City - zwiastun filmu. Bullock i Tatum na przygodzie w dżungli

fot. Paramount Pictures

The Lost City to nowy film przygodowy wytwórni Paramont Pictures w gwiazdorskiej obsadzie. Oficjalnie rozpoczęto kampanię promocyjną projektu. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterką filmu jest pisarka romansów, która zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera, który pragnie odnaleźć tajemnicze zaginione miasto. Na ratunek autorce rusza model znany z okładek jej książek. Razem wyruszają na przygodę, która może ich doprowadzić do starożytnej metropolii.

The Lost City

W obsadzie produkcji znajdują się Sandra Bullock, Chaning Tatum, Daniel Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nunez i Da'Vine Joy Randolph. Swoje cameo w projekcie ma również Brad Pitt. Za reżyserię odpowiadają Adam Nee i Aaron Nee.

The Lost City - premiera filmu w USA została zaplanowana na 25 marca 2022 roku.