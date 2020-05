The Mandalorian - Boba Fett w 2. sezonie! Pierwsze szczegóły!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Legendarny Boba Fett w 2. sezonie The Mandalorian! informacje podaje The Hollywood Reporter opierając się na swoich źródłach, więc jeden z najbardziej rzetelnych portali w świecie kina. Wtóruje im prestiżowy portal Variety. Disney nie komentuje tych informacji. Z uwagi na źródła żaden portal w USA nie traktuje tego jako plotki, ani informacji spoilerowej. Dla formalności zaznaczamy plotkę, bo oficjalnie będzie to potwierdzone, gdy Lucasfilm lub Disney+ to ogłoszą.

Boba Fett będzie grany przez Temuerę Morrisona, czyli aktora, który w trylogii prequeli grał jego ojca Jango Fetta oraz był twarzą wszystkich klonów. Przypomnijmy, że Boba również był klonem, którego Jango dostał jako część zapłaty za swoją pracę.

Według informacji portali rola Fetta będzie niewielka w 2. sezonie. Wszystko więc wskazuje, że jest to potwierdzenie teorii z pierwszego sezonu. W odcinku zatytułowanym Gunslinger osadzonym na Tatooine pojawia się tajemnicza postać przy zwłokach Fennec Shand. Jego buty wydawały bardzo charakterystyczny dźwięk, który wszyscy kojarzą właśnie z Fettem. Wychodzi na to, że plan wprowadzenia Fetta był już na etapie pierwszego sezonu. Fabularne szczegóły jego roli nie są znane, ale z uwagi na jego profesję i fakt, że wszyscy chcą dorwać Baby Yodę, można domyślić się, że będzie ścigać cel.

Przypomnijmy, że w aktualnym kanonie Star Wars Boba Fett "zginął' w Powrocie Jedi wpadając do jamy Sarlacca. Jednak w starym kanonie Fett jest tak twardy, że to przeżył i miał wiele ciekawych historii związanych z kulturą Mandalorian osadzonych po Powrocie Jedi.

Będzie więc to druga ważna postać w 2. sezonie The Mandalorian. Wcześniej informowano o aktorskim debiucie Ahsoki Tano granej przez Rosario Dawson. W sierpniu 2020 roku miał odbyć się Star Wars Celebration, na którym niewątpliwie planowano to wszystko ogłosić. Wszystko wskazuje na to, że impreza zostanie odwołana, więc ogłoszenia najpewniej nastąpią w innym terminie w sieci.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w październiku 2020 roku.