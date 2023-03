The Mandalorian - akcja rozgrywa się na przestrzeni lat? Twórca wyjaśnia, fani krytykują

fot. Disney+

W finale 2. sezonu The Mandalorian bohater pożegnał się z Grogu, który udał się z Lukiem Skywalkerem na szkolenie. Powrócili oni jednak do siebie w odcinku serialu Księga Boby Fetta, by nadal przeżywać wspólne przygody w 3. sezonie The Mandalorian. Okazuje się, że pomiędzy tymi wydarzeniami fabularnie minęły lata.

The Mandalorian - czas akcji

Jon Favreau wyjawił, że historia pierwszych dwóch sezonów The Mandalorian rozgrywała się na przestrzeni wielu lat. Natomiast pomiędzy finałem 2. sezonu, a szkoleniem u Luke'a Skywalkera, które widzieliśmy w Księdze Boby Fettta minęły aż dwa lata. Baby Yoda więc tyle czasu przebywał z mistrzem Jedi.

Ta informacja zszokowała fanów, którzy nie widzą najmniejszego sensu w słowach Favreau. Nie mają one bowiem większego związku z tym, co widzieliśmy na ekranie i jak czas akcji oraz wydarzenia pokrywały się ze sobą na przestrzeni odcinków. Do tego zwracają uwagę, że to, co widzieliśmy w Księdze Boby Fetta było wyraźną sugestią początków szkolenia Grogu, a nie czegoś, co trwało dwa lata. Wszyscy podkreślają że byli przekonaniu o kilku tygodniach szkolenia, ale na pewno nie dwóch latach.

The Mandalorian - 3. sezon jest emitowany co tydzień na Disney+.