The Mandalorian - fanki walczą o Baby Yodę. Zobacz efektowny fanowski film

Co może powstać, gdy za fanowski film wezmą się aktorki, kaskaderki i mistrzynie sztuk walki? Lauren Mary Kim oraz Amy Johnstonto fanki The Mandalorian, które nakręciły krótki, ale efektowny filmik pokazujący ich walkę o... Baby Yodę.

Co ciekawe Lauren Mary Kim jest od dawna związana z Gwiezdnymi Wojnami. Na planie The Mandalorian pracuje jako kaskaderka i dublerka, a w finałowym sezonie animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów to jej ruchy nagrano w epickim pojedynku Ahsoki Tano z Maulem (w tej roli Ray Park). Amy Johnston to przede wszystkim aktorka grająca główne role w filmach akcji.

Zobaczcie, jak im wyszedł ten pojedynek: