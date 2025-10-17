The Mandalorian & Grogu - gwiazda The Bear o roli w Star Wars. Syn Jabby zostanie gladiatorem
Jeremy Allen White z The Bear występuje w filmie The Mandalorian & Grogu jako wyjątkowa postać, która zaskoczy widzów. W rozmowie z Good Morning America aktor po raz pierwszy opowiedział o tym, że użyczył głosu synowi kultowej postaci z uniwersum Star Wars.
Jeremy Allen White jest głosem postaci o imieniu Rotta. To syn Jabby, legendarnego gangstera z uniwersum Star Wars, którego widzowie na całym świecie poznali w filmie Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Aktor gościł niedawno w Good Morning America, gdzie po raz pierwszy wypowiedział się o swojej roli w filmie.
Gwiezdne wojny - Jeremy Allen White jako syn Jabby
Ponieważ Rotta jest Huttem, postać została stworzona w całości przy użyciu efektów komputerowych. Nie będzie on jednak taki jak Jabba - Rotta w filmie jest potężnym gladiatorem, wygrywającym walki na arenie. Bohater zadebiutował w kanonie Gwiezdnych wojen w filmie animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów z 2008 roku.
Avengers: Secret Wars - zamieszanie wokół Spider-Manów. Który trafi do filmu?
A jak doszło do angażu?
Szczegóły fabuły nie są znane, ale przecieki sugerują, że Mandalorian i Grogu będą chcieli uratować Rottę, który stanie się celem antagonistów.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu – premiera w maju 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
