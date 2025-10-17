fot. Hulu

Jeremy Allen White jest głosem postaci o imieniu Rotta. To syn Jabby, legendarnego gangstera z uniwersum Star Wars, którego widzowie na całym świecie poznali w filmie Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Aktor gościł niedawno w Good Morning America, gdzie po raz pierwszy wypowiedział się o swojej roli w filmie.

Gwiezdne wojny - Jeremy Allen White jako syn Jabby

Ponieważ Rotta jest Huttem, postać została stworzona w całości przy użyciu efektów komputerowych. Nie będzie on jednak taki jak Jabba - Rotta w filmie jest potężnym gladiatorem, wygrywającym walki na arenie. Bohater zadebiutował w kanonie Gwiezdnych wojen w filmie animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów z 2008 roku.

- Podkładałem głos pod postać. Wówczas jeszcze nie nakręcili filmu. Potem dopiero go zrobili i nagrałem kolejne dialogi. Prawdopodobnie jeszcze będę musiał coś dograć. Niedawno rozmawiałem z Pedro Pascalem i mówił, że też ma coś jeszcze do zrobienia i zobaczenia więcej fragmentów filmu.

A jak doszło do angażu?

-Spotkałem się z Jonem Favreau, którego byłem od dawna wielkim fanem. Spytał mnie: „Czy chciałbyś spotkać się i pogadać o podłożeniu głosu w Star Wars?”. Uwielbiam Gwiezdne wojny. Wszystko odkrywałem na bieżąco - w tym wagę i rodzaj postaci, którą gram.

Szczegóły fabuły nie są znane, ale przecieki sugerują, że Mandalorian i Grogu będą chcieli uratować Rottę, który stanie się celem antagonistów.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu – premiera w maju 2026 roku.