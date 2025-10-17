Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

The Mandalorian & Grogu - gwiazda The Bear o roli w Star Wars. Syn Jabby zostanie gladiatorem

Jeremy Allen White z The Bear występuje w filmie The Mandalorian & Grogu jako wyjątkowa postać, która zaskoczy widzów. W rozmowie z Good Morning America aktor po raz pierwszy opowiedział o tym, że użyczył głosu synowi kultowej postaci z uniwersum Star Wars.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny The Mandalorian & Grogu
The Bear fot. Hulu
Reklama

Jeremy Allen White jest głosem postaci o imieniu Rotta. To syn Jabby, legendarnego gangstera z uniwersum Star Wars, którego widzowie na całym świecie poznali w filmie Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Aktor gościł niedawno w Good Morning America, gdzie po raz pierwszy wypowiedział się o swojej roli w filmie.

nullfot. Lucasfilm Ltd.

Gwiezdne wojny - Jeremy Allen White jako syn Jabby

Ponieważ Rotta jest Huttem, postać została stworzona w całości przy użyciu efektów komputerowych. Nie będzie on jednak taki jak Jabba - Rotta w filmie jest potężnym gladiatorem, wygrywającym walki na arenie. Bohater zadebiutował w kanonie Gwiezdnych wojen w filmie animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów z 2008 roku.

- Podkładałem głos pod postać. Wówczas jeszcze nie nakręcili filmu. Potem dopiero go zrobili i nagrałem kolejne dialogi. Prawdopodobnie jeszcze będę musiał coś dograć. Niedawno rozmawiałem z Pedro Pascalem i mówił, że też ma coś jeszcze do zrobienia i zobaczenia więcej fragmentów filmu.

Avengers: Secret Wars - zamieszanie wokół Spider-Manów. Który trafi do filmu?

A jak doszło do angażu?

-Spotkałem się z Jonem Favreau, którego byłem od dawna wielkim fanem. Spytał mnie: „Czy chciałbyś spotkać się i pogadać o podłożeniu głosu w Star Wars?”. Uwielbiam Gwiezdne wojny. Wszystko odkrywałem na bieżąco - w tym wagę i rodzaj postaci, którą gram.

Szczegóły fabuły nie są znane, ale przecieki sugerują, że Mandalorian i Grogu będą chcieli uratować Rottę, który stanie się celem antagonistów.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu – premiera w maju 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny The Mandalorian & Grogu
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Star Wars: The Mandalorian and Grogu Przygodowy

6,4

2008
Gwiezdne wojny: Wojny klonów
Oglądaj TERAZ Gwiezdne wojny: Wojny klonów Sci-Fi

Najnowsze

1 The Boys
-

Znakomite seriale o superbohaterach. Są tak dobre, że przekonają do siebie nawet hejterów

2 Infernal Hulk
-

Bruce Banner pokonany. Narodził się nowy piekielny Hulk

3 Splinter Cell: Deathwatch
-
Spoilery

Sam Fisher czy Miłosz Bolesław? Polski akcent w Splinter Cell: Deathwatch

4 Stranger Things - 5. sezon
-

Bracia Duffer o zakończeniu Stranger Things. Wskazali filmy, które warto obejrzeć przed finałem

5 The Centre aka Dinosaur Island
-

Dinozaury kontra Liga Sprawiedliwości. Ta teoria przewiduje finał DCU (wbrew pozorom prawdopodobny)

6 Anno 117: Pax Romana
-

Anno 117: Pax Romana bez tajemnic. Ubisoft opublikował trwający ponad 10 minut zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e02

Chirurdzy

s24e04

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e02

9-1-1

s21e15

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e201

Moda na sukces

s27e04

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e04

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen

ur. 1974, kończy 51 lat

Max Irons
Max Irons

ur. 1985, kończy 40 lat

Eminem
Eminem

ur. 1972, kończy 53 lat

Michael McKean
Michael McKean

ur. 1947, kończy 78 lat

Mark Gatiss
Mark Gatiss

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV