The Mandalorian - Jamie Lee Curtis w 2. sezonie? Nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jamie Lee Curtis w The Mandalorian? Portal makingstarwars.net, czyli najlepsze źródło informacji o Gwiezdnych Wojnach, opublikowało plotkę na temat castingu. Podkreślają, że nie mają 100% potwierdzenia, ale twierdzą, że jest ona bardzo prawdopodobna.

Twierdzą, że w okresie zakończonych już zdjęć do 2. sezonu The Mandalorian Jamie Lee Curtis była wielokrotnie widziana w okolicach studia, w którym trwały prace. Niedaleko trwały też zdjęcia do Avatara 2, ale nie mamy żadnej informacji o udziale aktorki w tym projekcie, więc jej wielokrotne pojawienie się w tym miejscu daje do myślenia. Źródła dziennikarzy nie są w stanie w 100% potwierdzić castingu z uwagi na sytuację z pandemią koronawirusa, która blokuje kontakty międzyludzkie.

Jeśli się to potwierdzi, to na ekranie zobaczymy już drugą gwiazdę kina z lat 80. Wcześniej obsadzono Michaela Biehna znanego z filmów Terminator i Obcy - decydujące starcie.