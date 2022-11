The Mandalorian - Moff Gideon ze zbroją inspirowaną Sithem. Nowe informacje o 3. sezonie

Lucasfilm/materiały prasowe

Według starwarsnews.net, czyli fanowskiej strony, której doniesienia często się sprawdzały, Moff Gideon grany przez Giancarlo Esposito wizualnie zmieni się w 3. sezonie. Ma mieć on czarny hełm z rogami i czerwonymi oczami. Będzie on przypominać hełm Mandalorianów, ale bardziej inspirowany tymi, które mieli żołnierze Dartha Maula w serialu animowanym. Do tego Gideon ma mieć czarno-czerwony plecak odrzutowy. Szczegóły fabuły tej nowości nie są znane.

The Mandalorian - szczegóły fabuły

Jeden z reżyserów 3. sezonu Rick Famuyiwa zapowiada w rozmowie z EW.com, że w nowych odcinkach Din musi zmierzyć się z konsekwencjami wszystkich decyzji, jakie do tej pory podjął. Do tego według niego musi zrozumieć, co to znaczy być Mandalorianem. Co ciekawe, dodał, że ten sezon jest kulminacją historii Dina.

Z podobnymi dylematami ma radzić sobie Bo-Katan. Katee Sackhoff zapowiada, że musi ona także zrozumieć, co to znaczy być prawdziwą Mandalorianką. Musi ona dojrzeć do tego, że jej wizja, w którą do tej pory wierzyła, może nie być jedyną słuszną w kontekście Mandalorian.

Giancarlo Esposito natomiast zdradza, że Moff Gideon bardzo chce być Mandalorianem z uwagi na ich siłę i bycie częścią społeczności mającej określone ideały i moralność. To ma doprowadzić do rozwoju i przemiany tej postaci.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu odbędzie się w lutym 2023 roku.