The Mandalorian - 1. sezon jako komiks. Kosmiczny western jak się patrzy, ale co z Grogu?

David Aja/Marvel

Marvel wypuścił do sieci nowe materiały promocyjne z serii The Mandalorian, komiksowej adaptacji 1. sezonu serialu Disney+. Słowo "adaptacja" jest tutaj kluczowe: wszystko wskazuje na to, że nadchodząca historia obrazkowa będzie jedynie przedstawiać sceny i wydarzenia, które widzowie mogli zobaczyć wcześniej na ekranie, bez rozwijania dotychczasowych wątków czy wprowadzania nowych.

Za projekt odpowiadają scenarzysta Rodney Barnes i rysownik Georges Jeanty - okładkę i jej alternatywne wersje tworzyli z kolei m.in. Adi Granov, Declan Shalvey, Leinil Francis Yu i Phil Jimenez. Tak prezentują się upublicznione grafiki:

The Mandalorian #1 - plansze

Na razie nie jest jasne, dlaczego na tym etapie kampanii promocyjnej Marvel nie zdecydował się przedstawić Grogu, pokazując jedynie te sekwencje, w których Din Djarin pojawia się bez swojego nieodłącznego towarzysza.

Seria The Mandalorian będzie złożona z 8 części. Jej pierwsza odsłona zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 6 lipca.