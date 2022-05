Star Wars - książka zdradza imiona rodziców Rey. Dowiemy się czegoś więcej na ich temat?

fot. materiały prasowe

Nadchodząca książka Star Wars: Shadow of the Sith wyjawi więcej informacji na temat rodziców Rey. Bohaterka po raz pierwszy wystąpiła w filmie Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy i wcieliła się w nią Daisy Ridley. Choć znaczna część historii protagonistki była tajemnicą, to franczyza Gwiezdnych Wojen jest znana z zaskakujących wyborów, jeśli chodzi o więzi rodzinne. Fani zaczęli tworzyć własne teorie na ten temat, dopóki nie okazało się, że bohaterka jest wnuczką samego mistrza sithów Sheeva Palpatine'a. Nowa powieść przybliży nam jednak sylwetkę rodziców Rey.

W USA Today można przeczytać fragment Star Wars: Shadow of the Sith. W książce poznajemy imiona rodziców Rey: Dathan i Miramir. Powieść próbuje wypełnić luki, które zostawiły za sobą filmy, jeśli chodzi o ich losy. Choć porzucili swoją córkę na Jakku, to pragnęli w ten sposób bronić ją przed dziadkiem, a następnie poświęcili życie, by chronić jej tożsamość i miejsce pobytu.

Pełna książka Star Wars: Shadow of the Sith prawdopodobnie ujawni jednak o wiele więcej niż imiona rodziców Rey.

