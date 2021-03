The Mandalorian - fani zbudowali statek Din Djarina na Syberii

fot. Disney+

The Mandalorian to serial Lucasfilm i platformy Disney+ i pierwsza, aktorska produkcja z uniwersum Gwiezdnych wojen. Produkcja zyskała już status projektu kultowego, wpływając na fanów na całym świecie. Wielbiciele produkcji z Rosji, którzy zajmują się cosplayem zbudowali ogromny model statku głównego bohatera serialu, Din Djarina.

Model statku używanego przez tajemniczego łowcę nagród z popularnego serialu telewizyjnego do przemierzania galaktyki, znajduje się teraz na pokrytym śniegiem wzgórzu w parku we wschodnio-syberyjskim mieście Jakuck. Statek, który ma cztery metry wysokości, został wykonany z płyty pilśniowej, metalu i pianki z tworzywa sztucznego. Waży on ponad tonę, a jego zbudowanie zajęło około trzech miesięcy. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia tego modelu.

Twórcy starali się skrupulatnie odtworzyć wnętrze statku. Model ma nawet opuszczaną rampę i miejsce dla Baby Yody, małego bohatera, który podróżuje z Din Djarinem w serialu. Projekt kosztował podobno 10,2 tys. dolarów.