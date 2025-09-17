Apple TV+ zamówiło 5. sezon The Morning Show

fot. Apple TV+

Podobnie, jak w zeszły roku, Apple TV+ przedłużyło o kolejny sezon serial The Morning Show tuż przed premierą nowej odsłony. Nie podano żadnych innych szczegółów 5. serii.

Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV+ powiedział:

The Morning Show wyróżniał się od samego początku, debiutując jako jeden z flagowych tytułów Apple TV+. To niesamowite, że serial nie tylko bawi, ale także porusza widzów na całym świecie. Dzięki znakomitej obsadzie i kreatywnemu zespołowi z Jennifer, Reese, Charlotte i Mimi na czele, The Morning Show nieprzerwanie wciąga i porusza kontrowersyjne tematy. Nie możemy się doczekać, aż widzowie poznają kolejny rozdział tej nagradzanej Emmy produkcji.

Z kolei producent wykonawczy Michael Ellenberg, CEO MediaRes, dodał:

To zaszczyt móc podziwiać talent, pasję i zaangażowanie Jen, Reese, Mimi, Charlotte, naszych partnerów z Hello Sunshine i Echo Films oraz całej ekipy pracującej przy The Morning Show. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Apple TV+ oraz fanom z całego świata, którzy co tydzień śledzą serial. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą kolejny sezon.

The Morning Show - fabuła 4. sezonu

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?

Do obsady 4. sezonu dołączyli Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard i Jeremy Irons. Do swoich ról powrócili Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie i Jon Hamm.

The Morning Show - premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 17 września na Apple TV+.

