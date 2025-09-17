Apple TV+ zamówiło 5. sezon The Morning Show
Jak podaje serwis Deadline serial The Morning Show dostał zielone światło na nakręcenie 5. sezonu. Informacja pojawiła się tuż przed premierą najnowszej odsłony.
Podobnie, jak w zeszły roku, Apple TV+ przedłużyło o kolejny sezon serial The Morning Show tuż przed premierą nowej odsłony. Nie podano żadnych innych szczegółów 5. serii.
Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV+ powiedział:
Z kolei producent wykonawczy Michael Ellenberg, CEO MediaRes, dodał:
The Morning Show - fabuła 4. sezonu
Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?
Do obsady 4. sezonu dołączyli Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard i Jeremy Irons. Do swoich ról powrócili Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie i Jon Hamm.
The Morning Show - premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 17 września na Apple TV+.
The Morning Show - zdjęcia z 4. sezonu
Źródło: Deadline // Apple TV+
