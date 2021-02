The Obituary of Tunde Johnson - zwiastun dramatu. Bohater zostaje uwięziony w pętli czasu

fot. Wolfe Releasing

The Obituary of Tunde Johnson opowiada o zamożnym amerykańskim nastolatku nigeryjskiego pochodzenia, który zostaje zatrzymany i zastrzelony przez policję. Zaraz potem budzi się i przeżywa ten sam dzień w kółko, będąc uwięzionym w przerażającej pętli czasu. Jest zmuszony do konfrontacji z trudną prawdą o sobie i swoim życiu. Film podejmuje tematy rasizmu, brutalności policji, LGBT, zdrowia psychicznego i nałogów.

W tytułowej roli występuje Steven Silvers (13 powodów), któremu partnerują Nicola Peltz (Transformers: Wiek zagłady) i Spencer Neville (Ozark), tworząc w dramacie miłosny trójkąt. Film został wyreżyserowany przez Ali LeRoi (The Chris Rock Show), a scenariusz napisał Stanley Kalu (One Night in Compton).

Do sieci trafił zwiastun The Obituary of Tunde Johnson, który możecie zobaczyć poniżej.

Film miał swoją premierę na Toronto International Film Festival w 2019 roku. Z kolei na Austin Film Festival zdobył nagrodę publiczności za najlepszy debiut narracyjny.

The Obituary of Tunde Johnson trafi do kin i dystrybucji cyfrowej w USA 26 lutego 2021 roku.

