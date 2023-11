The Office PL - oto złoty pomnik szefa idioty. Taka atrakcja do zobaczenia w Warszawie

Fot. Canal+

Z okazji premiery 3. sezonu The Office PL w Warszawie odsłonięto wyjątkowy pomnik, symbolizujący szefa idiotę. Modelem był oczywiście Michał Holc, czyli serialowy prezes siedleckiego producenta wody mineralnej Kropliczanka, grany przez Piotra Polaka. Relację z wydarzenia możecie obejrzeć poniżej.

The Office PL - oto złoty pomnik szefa idioty

Jak skomentował Piotr Polak:

Kiedy CANAL+ przyszedł do mnie z tym pomysłem, pomyślałem – ODLOT! Kto nie chciałby mieć własnego pomnika i to jeszcze za życia? Później zrobiło się gorzej, bo okazało się, że to pomnik symbolizujący szefa idiotę. Symbolizujący kwintesencję roli, jaką gram w THE OFFICE PL od trzech sezonów. CEO Kropliczanki to skuteczny, inteligentny, odważny, kreatywny, empatyczny, kulturalny, wspierający, przystojny, wytrwały, wizjonerski, spontaniczny biznesmen. Tzn. taki jest tylko w swoich oczach. W rzeczywistości jest antytezą wszystkiego, co wymieniłem.

Twórcami pomysłu są Miłosz Jacyna i Wojciech Augustyniak, były i obecny Head of Social Engagement w CANAL+ Polska.

Pomnik do 21 listopada będzie można oglądać w warszawskiej Fabryce Norblina. Dajcie znać, czy zamierzacie go odwiedzić. Czekamy na wasze komentarze!

