The Office PL - rozpoczęto zdjęcia do 4. sezonu! Jest zapowiedź wideo

Polska wersja popularnego serialu Biuro ma się naprawdę dobrze - właśnie rozpoczęły się zdjęcia do 4. sezonu The Office PL! Krótką zapowiedź w formie wideo możecie zobaczyć poniżej.

W 4. sezonie The Office PL raz kolejny zobaczymy znanych nam bohaterów z Darkiem Wasiakiem, Michałem Holcem i odmienioną Patrycją Kowal(ską) na czele. Wróci także Łuki. Reżyserią znów zajmie się Maciej Bochniak, a scenariuszem Łukasz Sychowicz z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą. W 4. sezonie pomoże im także Karolina Norkiewicz.

4. sezon The Office PL ukaże się w serwisie CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM jeszcze w tym roku.

Na razie to wszystko, co wiemy o 4. sezon The Office PL. Dajcie znać, czy jesteśmy fanami serialu, a także czy czekacie na kolejną część. Czekamy na wasze komentarze z niecierpliwością!