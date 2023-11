The Office PL, czyli Biuro po polsku. Oryginalne postaci, humor i nasze realia

Fot. materiały prasowe

The Office PL to polska wersja jednej z najpopularniejszych komedii świata, czyli amerykańskiego Biura, które było natomiast remakiem brytyjskiego mockumentu z Rickym Gervaisem. Na czym polega fenomen The Office? Produkcja zasłynęła przede wszystkim dzięki specyficznemu humorowi. Przedstawia nie tylko życie biurowe, ale też stosunki międzyludzkie.

Od premiery obu zagranicznych produkcji minęło wiele lat, więc polska adaptacja scenariusza mijała się z celem. Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło i Mateusz Zimnowodzki postanowili napisać The Office PL po swojemu! Producentka Dorota Kośmicka przyznała, że chcieli ukazać „polskość” bez cenzury, ducha czasu i zmiany społeczne. Warto dodać, że stacja nie ograniczała twórców – stąd bezczelny, kontrowersyjny, niepoprawny politycznie scenariusz, który ma burzyć spokój widza, rozbawiać go, ale też zmuszać do refleksji. Twórcy nie bali się tematów tabu, ironii, sarkazmu czy krytyki stereotypów.

The Office PL – ten sam format, ale polskie realia i wyjątkowe postacie

Polska wersja The Office ma formę mockumentu i również jest pozornie improwizowana, ale zdecydowanie różni się od pierwowzorów. Postacie nie są dokładnymi kopiami tych z zagranicznych seriali. Bohaterowie są osadzeni w polskiej rzeczywistości, a twórcy podejmują tematy, z którymi spotykamy się na co dzień.

W The Office PL prezesem siedleckiej firmy Kropliczanka, która od lat produkuje wodę mineralną, jest Michał Holc. Pracownicy ledwo tolerują egocentryczną i dziecinną osobowość swojego szefa – codziennie znoszą jego żarty, przytyki i niepoprawne komentarze. Świat Michała wywraca się do góry nogami, kiedy wiceprezeską firmy zostaje Patrycja, zamożna wychowanka wielkomiejskich szkół biznesu. Kobieta zaczyna rewolucjonizować Kropliczankę, a załoga biura przygląda się z niedowierzaniem wojnie swoich dwóch szefów.

Według reżysera Macieja Bochniaka fundamentem tego serialu są relacje międzyludzkie.

Wchodzimy do najnudniejszego biura na świecie, którym rządzi człowiek absolutnie do tego niepowołany. Niemal wszystko, co robi, nie tyczy się pracy, ale chęci zaistnienia przed kamerami. Król jest nagi? Dokładnie. Jednak nikt z pracowników nie może nic z tym zrobić. I tu zaczyna się komedia.

A jakie są postacie w polskiej wersji Biura? Sprawdźcie poniżej.

The Office PL – postacie

Michał ( Piotr Polak

Człowiek pozbawiony autorefleksji, każdym słowem i gestem zabiegający o atencję i uznanie. Zawsze musi być w centrum uwagi, a obecność kamery, do której co chwilę spogląda, jeszcze to potęguje.

Patrycja ( Vanessa Aleksander

Córka właściciela firmy, która przejęła Kropliczankę. Dziecko social mediów i życiowych lekcji life coachów.

Darek ( Adam Woronowicz

Człowiek kalkulator, mistrz tabelek, który swoje relacje z szefami i współpracownikami kalkuluje i rozgrywa według swoich potrzeb.

Asia ( Kornelia Strzelecka

Znudzona swoją pracą recepcjonistka, dla której wejście nowych pracowników stanowi ożywienie w pracy i życiu prywatnym, szczególnie dzięki obecności nowego copywritera – Franka.

Sebastian ( Jan Sobolewski

Nie potrafi oszukiwać. Traktuje dosłownie wszystko, co ktoś mówi, i nie czyta ironii ani sarkazmu. Dziwak, introwertyk, konserwatysta.

Bożena ( Milena Lisiecka

Bardzo pogodna osoba. Jest podekscytowana, że jej stanowisko dostanie nową nazwę po angielsku. Przeżywa drugą młodość i lubi ironicznie komentować rzeczywistość ze swą biurową kumpelą Gosią.

Agnieszka (Monika Kulczyk) – marketing

Optymistka bez granic i często bez rozsądku. Uśmiecha się do świata i jako jedyna w biurze uważa, że Michał miewa fajne pomysły.

Levan (Marcin Pempuś) – kontroler jakości

Imigrant z Gruzji, spoglądający chłodnym okiem na szaleństwa swego szefa i załogi Kropliczanki. Jako outsider widzi więcej i wyraźniej, choć codzienne mierzenie się ze stereotypami na temat pochodzenia bardzo go męczy. Konkretny i obowiązkowy. Nauczył się unikać Michała na tyle, na ile to możliwe.

Łuki (Adam Bobik) – kurier

Chłopak w dresie i z głową na karku. Potrafi wszystko skołować. Fan energy drinków i kebabów; w firmie nieco na uboczu. Pośrednio – podwładny Darka.

Marzena (Daria Widawska) - dział sprzedaży

Silna, energiczna kobieta, która nie da sobie w kaszę dmuchać. Zastępuje Gosie, która jest na zwolnieniu.

Adam (Rafał Kowalski) - stażysta

Nowy stażysta, który zastąpił w firmie Franka. Ten po zakończeniu studiów wyjechał do Warszawy, więc miejsce w firmie się zwolniło.

W każdy poniedziałek o godz. 21:00 na antenie Comedy Central emitowane są dwa premierowe odcinki drugiego sezonu The Office PL.