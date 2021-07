Powstaje polska wersja The Office! W obsadzie Adam Woronowicz, Piotr Polak i Vanessa Aleksander

fot. CANAL+

Dla fanów brytyjskiego The Office, znanego w Polsce jako Biuro, mamy zaskakującą informację. CANAL+ we współpracy z BBC Studios pracuje obecnie nad polską wersją kultowego serialu Ricky'ego Gervaisa. Zdjęcia do komediowej produkcji, w której w głównych rolach zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander oraz Adama Woronowicza, zostały już rozpoczęte. W galerii znajdziecie fotosy z planu.

Polska wersja serialu będzie osadzona w rodzimej rzeczywistości i sprawdzi, na ile Polacy mają dystans do samych siebie. Akcja THE OFFICE PL rozgrywać będzie się w Siedlcach, w siedzibie firmy „Kropliczanka”, produkujacej wodę mineralną. Funkcję prezesa sprawuje w niej Michał, człowiek pozbawiony autorefleksji, na każdym roku zabiegający o atencję. Gdy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, pracownicy „Kropliczanki” martwią się o swoje miejsca pracy.

W obsadzie, oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander i Adama Woronowicza, zobaczymy także Kornelię Strzelecką, Mikołaja Matczaka oraz Milenę Lisiecką.

Polską wersję The Office reżyseruje Maciej Bochniak. Producentami serialu są Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński, a scenariusz napisali Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło i Mateusz Zimnowodzki. Autorem zdjęć jest Paweł Chorzępa.

The Office

W CANAL+ jesteśmy fanami THE OFFICE! Na realizację polskiej wersji kultowego formatu zdecydowaliśmy się, bo na polskim rynku brakuje śmiałej, jakościowej komedii. Pierwowzór ma walor uniwersalny: świetnie się sprawdza i ogląda na całym świecie, w czasach pandemii tęsknimy za biurową codziennością i spoglądamy na nią z pewną nostalgią – powiedziała Małgorzata Seck, Wiceprezes Zarządu ds. Programowych CANAL+ Polska.

Przypomnijmy, że brytyjski oryginał opowiada o perypetiach pracowników biura firmy papierniczej oraz ich nietuzinkowego szefa i doczekał się swych wersji w różnych krajach, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii czy Chile.

Premiera THE OFFICE PL została zaplanowana na jesień 2021.