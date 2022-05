The Office PL - rozpoczęto zdjęcia do 2. sezonu serialu

CANAL+ 2021/ fot. Ł.Bąk

The Office PL to polska wersja kultowego serialu. Rozpoczęto zdjęcia do 2. sezonu produkcji. Do sieci trafił materiał wideo zapowiadający początek prac na planie. Wideo jest dostępne poniżej. Premiera nowej odsłony jesienią 2022 roku.

Reżyserem odpowiedzialnym za 2. sezon pozostaje twórca pierwszej odsłony, Maciej Bochniak, który zrealizuje scenariusze autorstwa Łukasza Sychowicza, Jakuba Rużyłło i Mateusza Zimnowodzkiego. W główne role ponownie wcielą się między innymi Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz i Kornelia Strzelecka. Oprócz postaci znanych z pierwszej serii zobaczymy także nowych bohaterów zagranych przez Darię Widawską i Rafała Kowalskiego.

The Office PL 2 - wideo z planu

2. sezon będzie opowiadał dalsze losy pracowników Kropliczanki i dwojga współprezesów, Patrycji i Michała. W nowej odsłonie stawka rośnie, ponieważ Michał i Patrycja będą walczyć o miejsce w zarządzie spółki, do której należy ich firma.