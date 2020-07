The Old Guard 2 to formalność. Kiedy możemy oczekiwać ogłoszenia?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. AIMEE SPINKS/NETFLIX

Nowe nieoficjalne informacje o The Old Guard 2 pochodzą od portalu Deadline, który nie ma wątpliwości, że ogłoszenie sequela to formalność. Zaznacza jednak, że sam film nie powstanie zbyt szybko. Będzie on oparty na kolejnych tomach powieści graficznej.

Ich informatorzy twierdza, że jeszcze nie rozpoczęto rozmów z Gregiem Rucką (scenarzysta, twórca komiksu na podstawie którego powstał film), aby powrócił w sequelu. Dodają, że niebawem rozmowy mają się rozpocząć, ale nie jest wykluczone, że będzie zatrudniony inny scenarzysta. Nad tym aspektem prace więc będą prowadzone raczej szybko i sprawnie.

Według dziennikarzy problemem jest sama Charlize Theron, a ściślej jej przepełniony terminarz projektów. To głównie od tego będzie zależeć, kiedy aktorka może zagrać i kiedy film powstanie Podkreślają, że identyczna sytuacja jest z Bright 2 i dostępnością Willa Smitha. Dodają, że w grę też będzie wchodzić nowy kontrakt dla aktorki, by jej czas wynagrodzić. Podobno średnio gwiazdy z najwyższej półki dostają na rękę 25 mln dolarów za rolę w filmach Netflixa.

Netflix

Jako istotny czynnik dodają, że Theron przeważnie robi sobie przerwę pomiędzy filmami akcji, by zagrać w czymś bardziej artystycznym. W planach ma też rolę w Atomic Blonde 2 dla Netflixa, więc to wszystko odegra kluczową w tym, kiedy The Old Guard 2 powstanie.

Zobacz także:

Najpewniej, gdy wszelkie formalności zostaną dopięte, Netflix ogłosi sequel, tak jak zrobili to z Tyler Rake 2. Jest to raczej kwestia tygodni.

Podczas [email protected] odbył się panel z Charlize Theron, w którym opowiadał o swojej pracy przy kinie akcji.