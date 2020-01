Force Combat to bijatyka z bohaterami Star Wars. Zobacz wideo z fanowskiego projektu

Force Combat to fanowski projekt bijatyki w uniwersum Star Wars. Autor regularnie publikował w sieci materiały ze swojego dzieła, w których można zobaczyć, jak w akcji prezentowali się wybrani bohaterowie, tacy jak m.in. Yoda, Obi Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Darth Vader czy Luke Skywalker. Całość, jak na grę tworzoną przez fana, wygląda naprawdę przyzwoicie.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że na premierę pełnej wersji tej produkcji raczej się nie doczekamy. Jej twórca, znany pod pseudonimem Lastjawa, poinformował na Twitterze, że postanowił rozpocząć usuwanie materiałów ze swojego projektu. Wszystko z uwagi na to, że w ostatnim czasie zyskał on popularność w sieci, przez co autor obawia się reakcji właścicieli praw do tej marki. Jednocześnie zaznacza on, że chciałby by Force Combat pokazało Disneyowi oraz EA, że na rynku jest miejsce dla tego typu gry.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza próba stworzenia bijatyki w uniwersum Gwiezdnych Wojen. W 1997 roku zadebiutowało Star Wars: Masters of Teräs Käsi, a kilka lat później na Nintendo Wii pojawiła się gra Star Wars: The Clone Wars – Lightsaber Duels.