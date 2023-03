This is the way! Xbox i Lucasfilm wprowadzają sprzęt do grania w stylu Mando i Grogu!

fot. Xbox

Z okazji premiery 3. sezonu przebojowego serialu Star Wars, Xbox i Lucasfilm współpracują, aby dać szczęśliwym graczom szansę na wygranie własnego sprzętu Xbox inspirowanego przygodami Mando i Grogu. Wraz z premierą sezonu 3, fani mogą wziąć udział w loterii, w której do wygrania jest limitowany zestaw Xbox Series S i X, zawierający niestandardowy kontroler Grogu Xbox w ubranku, poprzez proste retweetowanie tweeta z oficjalnego konta Xbox. Zabawa potrwa od 1 marca do 11 maja i jest otwarta dla fanów z całego świata.

https://twitter.com/Xbox/status/1630961182143283200

Nowe odcinki The Mandalorian śledzą losy Grogu, który ponownie łączy się z Dinem Djardinem, by wyruszyć na kolejne wyprawy – a ten ekskluzywny sprzęt jest gotowy na przygodę. A kiedy już będziesz gotowy do skoku w nadprzestrzeń, skoordynowany kolorystycznie kontroler w ubranku będą idealnym dodatkiem, gdziekolwiek droga zaprowadzi.

fot. Xbox

Podobnie jak Jedi mają miecze świetlne, a Mando zbroję z Beskaru, Grogu też ma swój własny, wyjątkowy sprzęt: opancerzoną, lewitującą gondolkę. Dlatego też, oprócz niestandardowego kontrolera Grogu i towarzyszącego mu ubranka, Xbox oferuje graczom Pram XL. Fani w Stanach Zjednoczonych mogą wziąć udział w konkursie Microsoft Rewards, aby wygrać pełen pakiet rozrywkowy, w którym znajdą konsolę Series S z motywem Grogu oraz specjalny kontroler Grogu Xbox w ubranku, a także replikę gondolki w ludzkim rozmiarze – choć może nie unosi się ona w powietrzu, jest w pełni funkcjonalnym stanowiskiem do grania, w którym można zarówno grać, jak i oglądać nowy sezon serialu The Mandalorian, nadawany obecnie na Disney+. Wyposażony w masujące poduszki, uchwyty na kubki, światła LED oraz uchwyty na kontrolery i słuchawki, jest najwspanialszym fotelem do gier w każdej galaktyce. Loteria Pram XL potrwa od 16 marca do 11 maja. Wielka szkoda, że nie możemy wziąć w niej udziału – siedzielibyśmy w takiej gondolce!

Źródło: Lucasfilm/Disney

Eksploracja Galaktyki z Xbox Game Pass – usługa zawiera dwie znakomite gry Star Wars – LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów i Star Wars Jedi: Fallen Order (za pośrednictwem EA Play). Członkowie Xbox Game Pass Ultimate mogą zaoszczędzić 10% na grze Star Wars Jedi: Survivor, która ukaże się 28 kwietnia 2023 r.