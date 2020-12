The Rangers of the New Republic, 3. sezon The Mandalorian i animacje - ogłoszono seriale Star Wars

Lucasfilm

Przede wszystkim oficjalnie ogłoszono 3. sezon The Mandalorian, za sterami którego ponownie stoją Jon Favreau i Dave Filoni.

Nowym serialem aktorskim ma być również The Rangers of the New Republic, którego historia rozgrywa się w czasach The Mandalorian. Szczegóły fabuły nie są znane, ale można założyć, żę chodzi o służby policyjne, które poznaliśmy w 2. sezonie.

https://twitter.com/starwars/status/1337175175909892097

Potwierdzono również Star Wars: The Bad Batch o komandosach z Wojen Klonów. Opublikowano klip zapowiadający serial.

Ciekawie zapowiada się też nowy serial animowany Star Wars: Visions. Ma być to celebracja Gwiezdnych Wojen z perspektywy najlepszych japońskich twórców anime.

Powstanie też nowy serial animowany o C-3PO i R2-D2. Jego tytuł to A Droid Story, a za animacje będzie odpowiadać firma Industrial Light and Magic, która tworzyła efekty specjalne we wszystkich Star Wars. Serial przedstawi nowego bohatera, dla którego popularne droidy będą mentorami.

