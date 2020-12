Serialowy prequel Łotra 1 ma już tytuł, datę premiery, a także teaser!

foto. Disney

Disney Investor Day nie przestaje zaskakiwać. Oprócz sensacyjnych obwieszczeń co do obsady serialu Obi-Wan Kenobi czy informacji o solowym serialu Star Wars: Ahsoka otrzymaliśmy również krótki zwiastun zapowiedzianego już dawno serialowego prequel filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie pod tytułem Andor. Jedną z głównych ról w tej produkcji zagra Diego Luna. Powróci on do postaci Cassiana Andor. W obsadzie znajduje się także Alana Tudyka jako K-2SO.

Andor zadebiutuje na platformie Disney+ w 2022 roku.