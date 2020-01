The Rhythm Section - nowy zwiastun filmu. Blake Lively szuka zemsty

The Rhythm Section to nowy thriller z Blake Lively w roli głównej. Premiera produkcji zbliża się wielkimi krokami. Paramount Pictures wypuściło do sieci drugi zwiastun filmu. Wideo jest dostępne poniżej.

Książkowy oryginał opowiada historię Stephanie Patrick, która dowiaduje się, że śmierć jej rodziny w katastrofie lotniczej nie była przypadkiem. Postanawia rozwiązać tę mroczną zagadkę i zemścić się na osobach odpowiedzialnych za jej stratę. Za kamerą stoi Reed Morano. Za produkcję obrazu odpowiadają Barbara Broccoli i Michael G. Wilson z firmy EON Productions, ludzie odpowiedzialni za ostatnie osiem filmów o przygodach Jamesa Bonda. W obsadzie oprócz wspomnianej Lively znajdują się również między innymi Jude Law i Sterling K. Brown.

The Rhythm Section - premiera filmu w USA 31 stycznia.