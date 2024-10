The Rock znów jako superbohater? Plotki o nadchodzącym projekcie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ostatnie lata nie były łatwe w karierze Dwayne'a Johnsona. Począwszy od porażki Black Adama, aż do krytykowanego przez fanów powrotu do WWE i pogłoskach o skandalicznym zachowaniu na planach filmowych, aktorowi z pewnością nie było lekko w środowisku medialnym. Jednak The Rock nie poddaje się i idzie dalej do przodu. Niedawno zapowiedział tajemniczy projekt, nad którym pracują reżyser J.J. Abrams (Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie) oraz scenarzysta Zak Penn (Niesamowity Hulk).

The Rock - o czym może być jego następny projekt?

Choć nic jeszcze nie zostało potwierdzone, internauci spekulują, że może to być kolejny projekt superbohaterski. Najpewniej nie będzie to nic osadzonego w uniwersum Marvela bądź DC, ale tytuł ewidentnie ma potencjał, aby odpokutować ostatnie porażki wszystkich zaangażowanych panów. W końcu plany Abramsa na Justice League Dark poszły w odstawkę, Penn został odsunięty od MCU przez Jossa Whedona, a marzenia Johnsona o rozwinięciu postaci Black Adama są już doszczętnie zniszczone. Jeśli film faktycznie będzie dotyczyć tematyki superbohaterskiej, może być to dla nich ostatnia szansa na sukces w tym gatunku.

