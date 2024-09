Nowy zwiastun Red One. Chris Evans i The Rock ratują Świętego Mikołaja

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

W sieci pojawił się zwiastun nowego filmu Amazon MGM Studios, czyli Czerwona jedynka. Produkcja z The Rockiem i Chrisem Evansem w rolach głównych opowie historię porwanego Świętego Mikołaja (J.K. Simmons). Za reżyserię odpowiada Jake Kasdan, a scenariusz napisał Chris Morgan. Całość zapowiada się na niezobowiązujący film akcji pełny charyzmy i kreatywnych scen walki. Nowy zwiastun wydaje się to potwierdzać ze swoją zabawą w powiększanie i pomniejszanie przedmiotów użytych do walki. Sprawdźcie sami.

Red One

Red One - co wiadomo

Po tym jak Święty Mikołaj zostaje porwany, Szef Ochrony Bieguna Północnego musi połączyć siły z najsłynniejszym łowcą głów na świecie w pełnej akcji misji, której celem jest uratowanie Gwiazdki.

Dwayne "The Rock" Johnson w filmie Red One zagra Calluma Drifta, dowódcę E.L.F. Na dużym ekranie towarzyszyć mu będzie Chris Evans, gwiazda MCU, jako Jack O'Malley. W obsadzie oprócz J.K. Simmonsa w roli Świętego Mikołaja są także Lucy Liu, Bonnie Hunt i Nick Kroll.

