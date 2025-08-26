Za dnia mama, po zmroku internetowa agentka specjalna. Zwiastun The Savant z Jessicą Chastain
Apple TV+ kontynuuje tworzenie kolejnych ambitnych i ciekawie wyglądających produkcji. Tym razem przedstawi historię (nie)zwykłej matki, która po zmroku zajmuje się ochroną internetu i nie tylko. Oto zwiastun miniserialu The Savant z Jessicą Chastain w roli głównej.
Apple TV+ w ostatnich latach zasłynęło z produkowania jakościowych treści przeznaczonych na swoją platformę. Czy dołączy do nich najnowsza produkcja z Jessicą Chastain w roli głównej? Sprawdźcie zwiastun The Savant, nowego miniserialu Apple TV+ i przekonajcie się sami.
The Savant - zwiastun miniserialu
The Savant opowie historię Jody, która za dnia jest zwykłą mamą mieszkającą z dziećmi na przedmieściach. Jednak po zapadnięciu zmroku staje się tytułowym Savantem, czyli agentką specjalną, której zadaniem jest przeszukiwanie najgłębszych i najmroczniejszych części internetu w poszukiwaniu najgroźniejszych jednostek i organizacji.
Miniserial liczy sobie osiem odcinków, a pierwszy z nich zadebiutuje 26 września 2025 roku na Apple TV+.
W obsadzie znajduje się Jessica Chastain, James Badge Dale, Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Trinity Lee Shirley, Michael Patrick Thornton, Julian Wanderer, Richard Gant i wielu innych.
Źródło: YouTube (Apple TV+)
