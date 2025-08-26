Za dnia mama, po zmroku internetowa agentka specjalna. Zwiastun The Savant z Jessicą Chastain

fot. Apple TV+

Apple TV+ w ostatnich latach zasłynęło z produkowania jakościowych treści przeznaczonych na swoją platformę. Czy dołączy do nich najnowsza produkcja z Jessicą Chastain w roli głównej? Sprawdźcie zwiastun The Savant, nowego miniserialu Apple TV+ i przekonajcie się sami.

The Savant - zwiastun miniserialu

The Savant opowie historię Jody, która za dnia jest zwykłą mamą mieszkającą z dziećmi na przedmieściach. Jednak po zapadnięciu zmroku staje się tytułowym Savantem, czyli agentką specjalną, której zadaniem jest przeszukiwanie najgłębszych i najmroczniejszych części internetu w poszukiwaniu najgroźniejszych jednostek i organizacji.

Miniserial liczy sobie osiem odcinków, a pierwszy z nich zadebiutuje 26 września 2025 roku na Apple TV+.

W obsadzie znajduje się Jessica Chastain, James Badge Dale, Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Trinity Lee Shirley, Michael Patrick Thornton, Julian Wanderer, Richard Gant i wielu innych.