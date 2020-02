The Silent Twins - Agnieszka Smoczyńska nakręci anglojęzyczny film na podstawie niepokojącej historii bliźniaczek

Znana m.in. z Czarnej Pantery, dwóch części Avengers i Czarnego lustra Letitia Wright zagra główną rolę w anglojęzycznym debiucie polskiej reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej (Fuga, Córki dancingu).

Leitia Wright wystąpi u boku wschodzącej brytyjskiej aktorki Tamary Lawrence (The Long Song). Scenariusz Andrei Seigel oparty jest na dobrze przyjętej książce The Silent Twins autorstwa dziennikarki śledczej Marjorie Wallace. Jest to mrożąca krew w żyłach historia sióstr bliźniaczek, June i Jennifer Gibbons, które większość czasu milczały, komunikując się między sobą w prywatnym, tylko im znanym języku. Ich intensywna więź stała się chorobliwa, dziwne zachowania i obsesje przerodziły się w końcu w coś niebezpiecznego. Mówi się o nich jak o jednym umyśle, rozerwanym i umieszczonym w dwóch ciałach.

Leitia Wright była nominowana do nagrody Emmy za rolę w Czarnym lustrze, a w zeszłym roku zdobyła nagrodę Rising Star BAFTA. Wkrótce zobaczymy ją w filmie Śmierć na Nilu.