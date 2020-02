The Simpsons - widzowie w USA zobaczą krótki film z Maggie przed animacją Naprzód Disneya

Teraz, gdy serial Simpsonowie jest własnością Disneya, oznacza to wiele ciekawych atrakcji dla fanów produkcji. Przed filmem Naprzód w Stanach Zjednoczonych widzowie zobaczą krótkometrażowy film z udziałem Maggie. na oficjalnym koncie na Instagramie zaprezentowano zdjęcie z produkcji. Nie mamy na razie informacji o pokazie krótkiej animacji poprzedzającej film w kinach w Polsce.

Poniżej zobaczyć możecie także nowy spot z udziałem Braci Russo, którzy wezmą udział w jednym z odcinków, który będzie mocno nawiązywał do MCU. W tej odsłonie pojawi się głosowo m.in. szef Marvel Studios, Kevin Feige i podłoży głos Chinnosowi, złoczyńcy inspirowanego Thanosem. Odcinek nosi tytuł Bart and the Bad Guy. Zobaczcie:

Our kids grew up on @TheSimpsons, and frankly, so did we. What an incredibly surreal process to record, nonetheless see ourselves as a part of this amazing world. Tune in this Sunday at 8PM on @FOXTV. We have to save the popcorn farmers at all costs... #ChinnosDemandsYourSilence pic.twitter.com/X0BUK09zh3

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) February 28, 2020