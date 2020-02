Simpsonowie - Kevin Feige jako Chinnos, parodia Thanosa. Ten klip podbija sieć

Już kilka miesięcy temu informowaliśmy Was, że w serialu Simpsonowie pojawi się całkiem spora reprezentacja MCU. W odcinku Bart and the Bad Guy tytułowy bohater zostanie więc przez pomyłkę wzięty za dziecko zmagające się ze śmiertelną chorobą, a jedna z organizacji charytatywnych spełni jego ostatnie życzenie. Bart zażyczy więc sobie, aby obejrzeć sequel fikcyjnego filmu Vindicator, zanim ten trafi na ekrany kin. Następnie chłopak wykorzysta potencjalne spoilery do szantażowania ludzi, aby ci - chcąc ich uniknąć - spełniali jego zachcianki.

W tej odsłonie serii prezes Marvel Studios, Kevin Feige, podłoży głos Chinnosowi, złoczyńcy stylizowanemu na Thanosa z Kinowego Uniwersum Marvela. Reżyserzy produkcji Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, bracia Russo, wcielają się z kolei w producentów obrazów superbohaterskich, którzy będą chcieli powstrzymać Barta przed ujawnianiem spoilerów. Wiemy też, że ekranowa Maria Hill, Cobie Smulders, obdarzy głosem superbohaterkę Hydrangeę.

Do sieci trafił już klip, w którym Feige pojawia się w roli Chinnosa. Spójrzcie sami:

Zobaczcie także zdjęcia promocyjne:

Simpsonowie - odcinek "Bart and the Bad Guy"

Odcinek Bart and the Bad Guy zostanie wyemitowany w amerykańskiej stacji FOX już w najbliższą niedzielę.