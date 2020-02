Twój Simon - serialowa wersja filmu z Disney+ przenosi się do Hulu

Love, Victor to serialowy spin-off filmu Twój Simon, który trafić miał w czerwcu na platformę Dinsey+. Jednak teraz zdecydowano, że adaptacja powieści Becky Albertalli trafi do oferty serwisu streamingowego Hulu.

Nowy serial opowie o Victorze (Michael Cimino), który jest nowym uczniem liceum Creekwood (znanym z filmu). Chłopak będzie musiał nie tylko poradzić sobie z zupełnie nowym otoczeniem, ale także ze swoją orientacją seksualną. Zobaczcie oficjalny komunikat oraz pierwsze zdjęcia:

Dear Twitter,

Get ready to head back to Creekwood High School. From the writers of “Love, Simon,” comes a new story about family, friendship and finding yourself.

#LoveVictor is coming soon, only on Hulu. 🎡

Love,

Hulu pic.twitter.com/tepYhAws8D

— Hulu (@hulu) February 24, 2020