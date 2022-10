Simsy czeka metamorfoza: koło barw, tworzenie mebli, zmiany w modach. Project Rene to przełom, na jaki czekali fani?

Fot. Materiały prasowe

Simsy to jeden z najpopularniejszych symulatorów życia, który podbija serca fanów od 2000 roku. Wraz z biegiem lat, marka ulegała zmianie, wprowadzając takie innowacje jak otwarty świat i koło barw w The Sims 3, czy emocje i ulepszoną grafikę w The Sims 4. Premiera ostatniej części miała jednak premierę w 2014 roku i gracze z niecierpliwością czekali na kolejny przełom. I wreszcie pojawiła się zapowiedź czegoś zupełnie nowego. Co to Project Rene?

Zobaczcie funkcje, o których gracze marzyli od dawna.

The Sims 4 - bezpieczne mody, nowe światy, niemowlaki

Podczas transmisji na oficjalnym kanale The Sims pojawiło się wiele ważnych informacji. Po raz pierwszy od premiery ulepszono grafikę mobilnej wersji gry i zapowiedziano nowe produkty kosmetyczne, a także jachty w 2023 roku. Ważną zmianą będzie także współpraca The Sims 4 z Overwolf, dzięki której użytkownicy będą mogli bezpiecznie korzystać z modów i custom content, czyli fanowskiej twórczości, takiej jak jak meble, ubrania i fryzury.

Pojawiły się także szkice koncepcyjne, zapowiadające nowe światy i budynki w The Sims 4. Krótkie wideo na końcu transmisji dało też nadzieję na to, że w końcu w grze pojawią się rozwinięte niemowlęta. Do tej pory maluchy w kołysce mogły niewiele robić, więc natychmiast je postarzano do kolejnej fazy życia.

The Sims 4 - zrzuty ekranu z transmisji The Sims

Simsy zapowiedziały Project Rene - przełom?

Padła zapowiedź nowego projektu o roboczym tytule Project Rene. Nazwa Project Rene miałaby nawiązywać do renesansu i odrodzenia. Na prezentacji pokazano pierwsze spojrzenie, które jest dopiero początkiem tego, do czego miałby aspirować Project Rene. W tej wczesnej wersji już jest jednak wiele funkcji, o których gracze The Sims 4 marzyli od dawna.

Gracze The Sims 4 marzyli o tych funkcjach

W zapowiedzi pojawiło się coś, wyglądającego na odpowiednik trybu budowania. Pokazano łóżko, które można było edytować i zmienić jego wielkość i czy ramę. Następnie na ekranie można było zobaczyć kanapę. Jej kolor zmieniano za pomocą koła barw i pojawiła się opcja na wybranie wzoru z katalogu. To nie koniec. Nie tylko można było dodać poduszki na kanapę, ale i zmienić kąt ich nachylenia.

Project Rene - szkice koncepcyjne

Co więcej, twórczyni wyjawiła, że Project Rene ma sprawić, by dzielenie się swoją twórczością z innymi graczami było jeszcze łatwiejsze. Następnie dodała kilka słów o tym, że niektórzy decydują się grać samemu, a inni z przyjaciółmi. Nie potwierdziła, że ta nowa odsłona Simsów umożliwiłaby wspólną grę, jednak niektórzy fani twierdzą, że można to było w ten sposób zinterpretować.

Czy Project Rene to The Sims 5?

W dalszej części transmisji powiedziano, że Project Rene będzie dostępny na różnych urządzeniach. Jednak twórczyni zaznaczyła, że minie kilka dobrych lat, zanim zadebiutuje. W tym czasie będą publikować postępy i nowe informacje na jego temat.

Gracze oczekiwali, że podczas transmisji zostanie ogłoszone The Sims 5. Teraz jednak zastanawiają się, czy Project Rene nie jest wczesną fazą gry i nawet w ten sposób go nazywają. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nazwa tej nowości miała odnosić się do renesansu i odrodzenia, bardzo możliwa jest również opcja, że twórcy postanowili stworzyć coś zupełnie nowego, skupionego wyłącznie na budowaniu. W końcu popularność The Sims 4 wynika między innymi z faktu, że gra ma bardzo rozbudowany tryb budowania, w którym można edytować dachy, czy tworzyć półścianki i platformy. Miałoby więc sens stworzenie czegoś dla fanów, którzy kochają tę część grania w Simsy.

