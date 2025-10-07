Reklama
Dwayne Johnson przegrywa walkę z box office. Najgorsze otwarcie w karierze - jest komentarz

The Smashing Machine zachwyciło krytyków, ale nie wystarczyło to do przekonania publiczności, aby wybrać się do kin. Aktor skomentował wynik katastrofalnego otwarcia w box office.
Wiktor Stochmal
The Smashing Machine fot. materiały prasowe
The Smashing Machine miało (i nadal może) otworzyć drzwi Dwayne'owi Johnsonowi na galę rozdania Oscarów. Produkcja jednak nie przypadła tak bardzo do gustu publiczności, która nie była zwyczajnie zainteresowana odwiedzeniem kin. Artystyczna produkcja z The Rockiem w roli głównej, mająca wywrócić jego karierę do góry nogami i pokazać niedowiarkom, że jest świetnym aktorem, zarobiła zaledwie 6 mln dolarów w amerykańskim box office. To katastrofalny wynik - najgorszy w karierze aktora, ale i zły dla samego studia, które przeznaczyło 50 mln dolarów na The Smashing Machine.

Variety podaje kilka możliwych powodów - słaby marketing; zbyt wysoka cena produkcji; publika która poczuła się oszukana tym, że nie był to "kolejny film z The Rockiem", czyli typowy akcyjniak z dużą ilością humoru, a nawet premiera The Official Release Party of a Showgirl, czyli nowego filmu Taylor Swift. A co na to Dwayne Johnson?

Wielki Marty - pierwsze reakcje. Timothée Chalamet zachwycił krytyków; „ma nominację w kieszeni”

Aktor podziękował za pośrednictwem Instagrama osobom, które odwiedziły kina i obejrzały The Smashing Machine. Podziękował też reżyserowi za zaufanie i przyznał, że ten film zmienił jego życie.

W świecie opowiadania historii nie da się kontrolować wyników box office - można za to mieć wpływ na swój występ i zaangażowanie, dzięki któremu można zniknąć w pełni i trafić do innego miejsca. Zawsze będę się starał to robić. To był zaszczyt.

Ponad piętnastominutowa owacja na stojąco w Wenecji może nie wystarczyła do wkupienia się w łaski publiczności, ale nadal może zbliżyć aktora do upragnionego Oscara. A24 zdaniem Deadline ma w planach dalsze wspieranie kampanii Dwayne'a Johnsona w tym celu.

Źródło: deadline.com/variety.com

