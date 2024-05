The Smashing Machine na nowych zdjęciach. Lepsze spojrzenie na Dwayne’a Johnsona

fot. A24

Popularny The Rock zrobił sobie przerwę od grania w blockbusterach na rzecz biograficznej produkcji o Marku Kerrym, byłym mistrzu UFC, który w całej swojej karierze stoczył 27 pojedynków na zasadach mieszanych sztuk walk. Reżyserem The Smashing Machine jest Benny Safdie, dla którego będzie to solowy debiut reżyserski. Prace nad filmem wciąż trwają, a teraz do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu, które pokazują niezwykłą przemianę Dwayne’a Johnsona.

The Smashing Machine - Dwayne Johnson na zdjęciach z planu

Aktor jest trudny do rozpoznania pod charakteryzacją swojej postaci. Widzowie przyzwyczaili się, że Johnson nie może pochwalić się bujnymi włosami na głowie, więc w peruce wygląda zupełnie, jak nie The Rock, którego znamy.

https://x.com/Feature_First/status/1794385401605722196

W obsadzie poza Johnsonem znaleźli się Emily Blunt, Lyndsey Gavin, Ryan Bader oraz Oleksandr Usyk, który przed tygodniem został niekwestionowanym mistrzem czterech najważniejszych federacji bokserskich w wadzie ciężkiej, wygrywając z niepokonanym do tej pory Tysonem Furym.

The Smashing Machine nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Prace na planie filmu potrwają do sierpnia.

