The Smashing Machine - Emily Blunt dołączy do Dwayne'a Johnsona w dramacie od studia A24? Trwają rozmowy

The Smashing Machine będzie dramatem opartym na życiu Marka Kerra, czyli byłym zawodniku MMA i dwukrotnym mistrzu wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, jak uzależnieniem od leków przeciwbólowych, które doprowadziło do przedawkowania. W głównej roli ma wystąpić Dwayne Johnson.

Reżyserem filmu jest Ben Safdie, który opracował ten projekt wspólnie z Johnsonem. Studio A24 zajmie się jego produkcją.

Jak donosi scooper Jeff Sneider, który zazwyczaj jest dobrze poinformowany, co dzieje się wewnątrz branży filmowej, Emily Blunt może dołączyć do obsady filmu The Smashing Machine. Obecnie trwają rozmowy z aktorką.

Przypomnijmy, że The Rock i Emily Blunt mieli już okazję spotkać się na planie w jednej produkcji. Wystąpili w głównych rolach w filmie przygodowym Wyprawa do dżungli (2021), który w serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 63% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 92% od widzów. Obecnie trwają prace nad drugą częścią tego filmu Disneya.

