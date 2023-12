The Student - Sebastian Stan zagra Donalda Trumpa? Znamy pierwsze nazwiska

fot. Marvel

Według Variety, Gabriel Sherman, autor popularnej powieści The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - and Divided a Country, która była inspiracją do wyprodukowania serialu Na cały głos - napisze film o Donaldzie Trumpie.

W produkcji The Student zobaczymy Sebastiana Stana, który zagra młodego Donalda Trumpa. W obsadzie pojawi się również Jeremy Strong (zdobywca Emmy za rolę w Sukcesji), jako Roy Cohn oraz Maria Bakalova, która wcieli się w rolę Ivany Trump.

The Student to współpraca Daniela Beckermana z Scythia Films, Jacoba Jereka z Profile Pictures oraz Ruth Treacy z Taylored Films. Te osoby pełnią role producentów. Producentami wykonawczymi The Student są Grant Johnson, Gabriel Sherman and Amy Baer.

The Student - fabuła nadchodzącej produkcji

The Student będzie historią mentora i opiekuna, przedstawiającą początki Amerykańskiej dynastii. To opowieść o władzy i ambicji osadzonej w świecie korupcji. The Student pokaże moralne koszty kultury, którą definiują zwycięzcy i przegrani.