Widzowie zdecydowali: oto najbardziej znienawidzone postacie z seriali. Czterolatek kontra Joffrey

Są tacy bohaterowie, których nie da się zapomnieć - i to nie z dobrych powodów. Sadystyczny Joffrey Baratheon z Gry o Tron, którego śmierć świętował cały świat, irytująca Rachel Berry z Glee czy Shou Tucker z Fullmetal Alchemist: Brotherhood, który do dzisiaj jest jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w historii anime, to tylko kilka takich przykładów.

Postacie, które znajdziecie w poniższym zestawieniu, jednogłośnie doprowadzały widzów do szewskiej pasji. I to właśnie oni zdecydowali o kolejności miejsc w tym rankingu. Zobaczcie sami, jak zagłosowali.

Zasady działania rankingu

By wybrać najgorszych z najgorszych, serwis Ranker przeprowadził ankietę, w której wzięło udział ponad 32 tysięcy internautów i oddano ponad 300 tysięcy głosów. Osoby biorące w niej udział mogły głosować w "górę" albo w "dół", by zmieniać pozycję kandydatów do miana najbardziej znienawidzonej serialowej postaci wszechczasów.

Najbardziej znienawidzone postacie z seriali wg widzów

Pojawienie się niektórych z tych bohaterów było do przewidzenia, oprócz wyżej wymienionych postaci chociażby Gubernator z The Walking Dead jest dość oczywistym wyborem, ale inne mogą być sporym zaskoczeniem. W rankingu - i to w pierwszej dziesiątce! - pojawił się chociażby czterolatek Caillou z serialu o tej samej nazwie.

Aktualizacja: 30 listopada 2023 roku.

1. Joffrey Baratheon (Gra o Tron)

