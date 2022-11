Legion samobójców - fani mieli rację? Grafika koncepcyjna pokazuje, kto mógł zagrać Deadshota

Legion samobójców

Gdy pojawiła się informacja, że Idris Elba zagra w widowisku The Suicide Squad, fani zaczęli zastanawiać się, w kogo się wcieli. Wielu z nich sądziło, że zagra Deadshota. W tym czasie Will Smith miał problem z dopasowaniem swojego harmonogramu do terminu zdjęć, które musiały odbyć się zanim James Gunn wróci na plan Strażników Galaktyki, stąd takie domysły.

Choć ostatecznie Idris Elba pojawił się na ekranie jako Bloodsport, nowy lider Legionu Samobójców, to nowa grafika koncepcyjna Warner Bros. potwierdza, że fani mieli dobre przeczucie i mógł zagrać kogoś innego.

Legion samobójców - grafika zdradza zmiany w obsadzie

Na nowej grafice koncepcyjnej Warner Bros. widać Deadshota. Można go poznać między innymi dzięki logu kostiumowi. Nie przypomina jednak Willa Smitha, tylko jego kolegę z planu, Idrisa Elbę.

To pokazuje, że studio prawdopodobnie rozważało wiele różnych opcji, gdyby Will Smith nie wrócił na plan Legionu Samobójców przez napięty harmonogram.

Deadshot - grafika koncepcyjna

Chcielibyście zobaczyć Idrisa Elbę jako Deadshota?